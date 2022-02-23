Лямся: «У нас не было одного звена, они присоединятся к нам, когда мы прилетим в Уфу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги контрольного матча против минского «Динамо» (6:3).

«Идет подготовка к плей-офф, в рамках которой мы сыграли четыре матча. На каждую определенную игру у нас есть план, в рамках которого я хочу видеть определенные вещи. Сегодня я увидел то, что ожидал. Мы играли против хорошей и быстрой команды на маленькой площадке. Обе команды сыграли хорошо, и мы увидели то, что хотели увидеть. Что касается нашей физической формы, то все в порядке, готовимся к плей-офф.

У нас не было одного звена, они присоединятся к нам, когда мы прилетим в Уфу. Конечно, парни принесут нам много пользы в раздевалку и на лед, они очень мастеровитые игроки, много забивают, много моментов реализуют, индивидуально очень сильные хоккеисты. Сегодня у нас была сильная команда, в нашей системе есть много молодых хоккеистов, которые заняли позиции. Рад, что эти ребята смогли показать свою игру», — цитирует тренера сайт КХЛ.