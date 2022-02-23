«Если пенсии нет, возьмем машинами». Разин пошутил, что ждет подарков от финской федерации хоккея
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в Instagram высказался касательно победы сборной Финляндии на Олимпиаде-2022.
«Уважаемая федерация хоккея Финляндии, прошло три дня как вы стали олимпийскими чемпионами. Но до сих пор к нам в клуб не поступал запрос на предоставление документов для присвоения звания заслуженный тренер Финляндии.
Я возмущен вашей работой. Мы, тренеры КХЛ и «Северстали» в частности, не покладая рук обучали ваших хоккеистов. Готовили их. Где наши звания ЗТР?
Если есть пенсия за это звание, тогда отдельная просьба предоставить это звание Владимиру Крикунову. Он подготовил Хиетанена, поэтому тоже достоин этого. Если пенсии нет, возьмем машинами», — пошутил Разин.
Напомним, сборная Финляндии в финале Олимпиады-2022 обыграла сборную России со счетом 2:1. За Финляндию выступал нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.
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|22
|27
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|9
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СКА - Динамо Мн
0 - 0
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Динамо М - Северсталь
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|
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Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
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|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
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ЦСКА – Локомотив
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