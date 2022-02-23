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Сегодня, 22:04

«Если пенсии нет, возьмем машинами». Разин пошутил, что ждет подарков от финской федерации хоккея

Главный тренер «Северстали» в шутку обратился к Федерации хоккея Финляндии
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в Instagram высказался касательно победы сборной Финляндии на Олимпиаде-2022.

«Уважаемая федерация хоккея Финляндии, прошло три дня как вы стали олимпийскими чемпионами. Но до сих пор к нам в клуб не поступал запрос на предоставление документов для присвоения звания заслуженный тренер Финляндии.

Я возмущен вашей работой. Мы, тренеры КХЛ и «Северстали» в частности, не покладая рук обучали ваших хоккеистов. Готовили их. Где наши звания ЗТР?

Если есть пенсия за это звание, тогда отдельная просьба предоставить это звание Владимиру Крикунову. Он подготовил Хиетанена, поэтому тоже достоин этого. Если пенсии нет, возьмем машинами», — пошутил Разин.

 

Напомним, сборная Финляндии в финале Олимпиады-2022 обыграла сборную России со счетом 2:1. За Финляндию выступал нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.

Олимпиада
Сборная Финляндии по хоккею
ХК Северсталь
Андрей Разин
Владимир Крикунов
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Динамо М - Северсталь
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