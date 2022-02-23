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Сегодня, 20:42

«Сил тебе, боец!» Шипачев поддержал заболевшего Амирова

Капитан сборной России поддержал Родиона Амирова
Иван Шитик
Корреспондент
Instagram Вадима Шипачева.
Фото Instagram

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев поддержал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, у которого диагностировали опухоль головного мозга.

«Родион, все получится! Сил тебе, боец!» — написал Шипачев на своей странице в Instagram.

Instagram Вадима Шипачева. Фото Instagram
Instagram Вадима Шипачева.
Фото Instagram

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с «Торонто» контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Вадим Шипачев
Родион Амиров
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12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
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0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
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