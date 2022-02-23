«Сил тебе, боец!» Шипачев поддержал заболевшего Амирова

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев поддержал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, у которого диагностировали опухоль головного мозга.

«Родион, все получится! Сил тебе, боец!» — написал Шипачев на своей странице в Instagram.

Instagram Вадима Шипачева. Фото Instagram

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с «Торонто» контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.