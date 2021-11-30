«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и прервал четырехматчевую серию из поражений

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающий Данил Башкиров и форвард Николай Кулемин.

Таким образом, уфимский клуб прервал четырехматчевую серию из поражений.

После 35 игр регулярного чемпионата «Салават Юлаев» набрал 45 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 19 очками располагается на 12-й позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Башкиров — 5 (бол., Кадейкин, Ларсен), 21:23 — 0:1. Кулемин — 11 (п.в., Кадейкин, Тихонов), 59:50 — 0:2.

Вратари: Серебряков (58:15 — 59:50) — Метсола.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+18+5) — 24 (10+6+8).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

30 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.