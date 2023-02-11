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Сегодня, 16:25

Лучший бомбардир «Торпедо» Кручинин заявлен на матч со «Спартаком» как официальное лицо

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», лучший бомбардир «Торпедо» Алексей Кручинин, продолжающий восстанавливаться от повреждения, заявлен на домашний матч КХЛ с московским «Спартаком» в качестве официального представителя и имеет право находиться на скамейке нижегородцев на протяжении всей игры.

Ранее хоккеист был внесен в официальный список травмированных.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счет 52 очка.

Алексей Кручинин
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
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Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 - : -
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
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