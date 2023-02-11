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Сегодня, 15:45

В следующем сезоне КХЛ команды могут провести по 66 матчей в регулярке

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне КХЛ команды могут провести по 66 матчей в регулярном чемпионате. В этом сезоне в регулярке играют по 68 матчей.

Это может произойти в том случае, если в состав участников войдет «Лада», а «Куньлунь» вернется в Китай.

В ноябре прошлого года стало известно, что «Лада» подала заявку на включение в КХЛ. Тольяттинский клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018-й. «Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги.

После начала пандемии коронавируса «Куньлунь» базируется и играет в Подмосковье.

Статистика игроков в сезоне-2022/23 в КХЛ можно посмотреть — на этой странице.

Хоккей
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
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11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 - : -
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
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