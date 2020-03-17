Лучший бомбардир КХЛ собирался улететь на чартере домой в Швецию. Но теперь ему запретили это сделать

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил о том, что руководство клуба запретило ему улететь домой в связи с паузой в плей-офф КХЛ. Ранее стало известно, что лига приостановила сезон на одну неделю в связи с пандемией коронавируса, чтобы согласовать новый формат проведения плей-офф.

— Я слышал, что вы зафрахтовали чартер для себя и легионеров «Салавата», а также их семей. Правда ли это? — вопрос Умарку.

— Правда, — ответил швед. — У нас был зафрахтован самолет, потому что вчера нам сказали, что мы можем отправляться по домам. Но сегодня нам сказали другое: что мы должны остаться. (Игорь Еронко)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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