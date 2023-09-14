Лозебников: «В серии буллитов было больше волнения, чем во время игры»
Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Ощущение отличные. Всегда хочется играть. Как сказал после матча с «Авангардом» — я долго этого ждал. Не хочу ни на секунду отпускать то, что у меня есть. Очень этот шанс ценю. Когда так долго ждешь, хочешь сделать все, чтобы принести победу команде. Даже неважно, как ты сам сыграешь. Кайф играть что в Омске, что в Новосибирске. Здесь новые классные арены. Антона Красоткина знаю с 12 лет, но не сказал бы, что была принципиальная дуэль с ним. Тяжело было забыть матч с «Авангардом», но я пытался, чтобы сдержать эмоции. Выходил с чистой головой, будто снова первую игру провел. Буллиты очень не люблю, на предсезонке больше проигрывали. Так что в серии буллитов было больше волнения, чем во время игры. Теперь впереди будет шесть дней, чтобы пройти адаптацию к Хабаровску и подготовиться к первому домашнему матчу», — цитирует пресс-служба КХЛ Лозебникова.
«Амур» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 6 очками в 6 матчах, «Сибирь» идет на седьмой строчке с 5 очками в 5 играх.
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