Лозебников: «Мой «сухарь» случился благодаря игрокам, а не благодаря моей игре»
Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников прокомментировал победу над «Ладой» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Ощущения отличные! Хочу сказать спасибо своей команде, которая просто зубами ложилась под броски! Все самые опасные броски заблокировали наши полевые игроки, защитники и нападающие. Этот «сухарь» случился в основном благодаря им, а не благодаря моей игре. Во втором периоде были очень опасные моменты, но хоккейный бог мне помог (улыбается)», — приводит пресс-служба КХЛ слова Лозебникова.
«Лада» идет на 4-м месте в Восточной конференции, набрав 20 очков за 18 матчей, а «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).
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