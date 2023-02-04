Локтионов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нефтехимику»
Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Все сегодня не получилось. Слишком поздно мы включились. Опять получили ненужные удаления, а в конце не хватило одного голика. Время утекло. Мы много удалений получаем в начале игры. Много сил тратим на то, чтобы выстоять. За счет чего «Спартак» планирует выправлять турнирную ситуацию? Забивать нужно в начале игры, а не в конце, чтобы не отыгрываться все время. И так, шаг за шагом, мы сможем переломить эту неприятную ситуацию. Давления на команду нет. Конечно, атмосфера в раздевалке неприятная, но нужно биться до конца», — цитирует «РБ Спорт» Локтионова.
«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.
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|59
|28
|31
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|58
|27
|31
|61
|10
|Трактор
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|25
|34
|58
|11
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|57
|4.02
|10:00
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Амур – Авангард
|- : -
|4.02
|17:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -