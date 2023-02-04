Локтионов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нефтехимику»

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все сегодня не получилось. Слишком поздно мы включились. Опять получили ненужные удаления, а в конце не хватило одного голика. Время утекло. Мы много удалений получаем в начале игры. Много сил тратим на то, чтобы выстоять. За счет чего «Спартак» планирует выправлять турнирную ситуацию? Забивать нужно в начале игры, а не в конце, чтобы не отыгрываться все время. И так, шаг за шагом, мы сможем переломить эту неприятную ситуацию. Давления на команду нет. Конечно, атмосфера в раздевалке неприятная, но нужно биться до конца», — цитирует «РБ Спорт» Локтионова.

«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.