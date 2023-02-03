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Сегодня, 22:31

Ротенберг отреагировал на травму Зыкова, потерявшего зубы после столкновения с Радуловым

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Роттенберг прокомментировал травму нападающего питерской команды Валентина Зыкова.

В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» (7:4) форвард хозяев Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. В результате столкновения хоккеист потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Зыкову выбили зубы в первой смене. Без зубов сейчас. Ну ничего, это — хоккей. Ребята молодцы, наказали голами. Галимов играл на месте Зыкова потом. Жизнь помогает нам. Заслужили сегодня победу», — заявил Ротенберг в послематчевом интервью.

Нападающий СКА Эмиль Галимов, который играл на месте травмированного Зыкова, оформил покер.

СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 91 очко за 59 матчей.

Зыков в текущем сезоне сыграл за питерскую команду 53 матча и набрал 24 (8+16) очков.

Александр Радулов
Валентин Зыков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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