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«Локомотив» заключил трехлетний контракт с Шалуновым

17:24
Максим Шалунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Шалунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщал «СЭ», «Локомотив» подписал контракт с нападающим сборной России Максимом Шалуновым. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года, информирует сайт клуба.

Шалунов является воспитанником челябинского хоккея, и за свою профессиональную карьеру в России выступал за команды «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. В активе форварда есть победа в Кубке Гагарина и титул чемпиона России.

В прошедшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) очков при общей полезности «+12».

Дополнительная информация:

https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Sostav-Lokomotiva-popolnil-Maksim-Shalunov-7757

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Иван Шитик все материалы автора

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