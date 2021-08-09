«Локомотив» заключил трехлетний контракт с Шалуновым

Как сообщал «СЭ», «Локомотив» подписал контракт с нападающим сборной России Максимом Шалуновым. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года, информирует сайт клуба.

? «Локомотив» заключил контракт с нападающим сборной России Максимом Шалуновым. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона 2023/2024. pic.twitter.com/ocVtuWUcM8 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 9, 2021

Шалунов является воспитанником челябинского хоккея, и за свою профессиональную карьеру в России выступал за команды «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. В активе форварда есть победа в Кубке Гагарина и титул чемпиона России.

В прошедшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) очков при общей полезности «+12».