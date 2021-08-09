«Локомотив» заключил трехлетний контракт с Шалуновым
Как сообщал «СЭ», «Локомотив» подписал контракт с нападающим сборной России Максимом Шалуновым. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года, информирует сайт клуба.
Шалунов является воспитанником челябинского хоккея, и за свою профессиональную карьеру в России выступал за команды «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. В активе форварда есть победа в Кубке Гагарина и титул чемпиона России.
В прошедшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) очков при общей полезности «+12».
Дополнительная информация:
https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Sostav-Lokomotiva-popolnil-Maksim-Shalunov-7757
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