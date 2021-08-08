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Стала известна зарплата Шалунова в «Локомотиве»

22:42
Максим Шалунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Шалунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», зарплата нападающего Максима Шалунова в «Локомотиве» составит 90 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний российский хоккеист подпишет с ярославским клубом трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) очков при общей полезности «+12».

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Артур Хайруллин все материалы автора

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