Стала известна зарплата Шалунова в «Локомотиве»

По информации «СЭ», зарплата нападающего Максима Шалунова в «Локомотиве» составит 90 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний российский хоккеист подпишет с ярославским клубом трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) очков при общей полезности «+12».