Кирилл Слепец продолжит карьеру в «Спартаке»
17:34
Систему хоккейного клуба «Спартак» пополнил Кирилл Слепец. С нападающим заключен двусторонний контракт сроком на один год, сообщает сайт клуба.
На счету двукратного чемпиона Кубка Харламова 43 игры в КХЛ за ярославский «Локомотив» и «Динамо» Рига при 8 (5+3) набранных очках.
Прошлый сезон-2020/2021 Слепец провел в Высшей хоккейной лиге за воронежский «Буран» и «Нефтяник» из Альметьевска, став одним из лучших бомбардиров «Нефтяника» в розыгрыше плей-офф Кубка Братины — 10 (4+6) очков в 13 играх.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/sistemu-spartaka-popolnil-kirill-slepets/
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