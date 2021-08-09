Кирилл Слепец продолжит карьеру в «Спартаке»

Систему хоккейного клуба «Спартак» пополнил Кирилл Слепец. С нападающим заключен двусторонний контракт сроком на один год, сообщает сайт клуба.

?? Систему «Спартака» пополнил Кирилл Слепец!



С нападающим заключён двусторонний контракт на один год



? 22-летний Слепец (178 см, 70 кг) — бронзовый призёр юниорского и молодёжного чемпионатов мира в составе сборной России. — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 9, 2021

На счету двукратного чемпиона Кубка Харламова 43 игры в КХЛ за ярославский «Локомотив» и «Динамо» Рига при 8 (5+3) набранных очках.

Прошлый сезон-2020/2021 Слепец провел в Высшей хоккейной лиге за воронежский «Буран» и «Нефтяник» из Альметьевска, став одним из лучших бомбардиров «Нефтяника» в розыгрыше плей-офф Кубка Братины — 10 (4+6) очков в 13 играх.