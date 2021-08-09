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Кирилл Слепец продолжит карьеру в «Спартаке»

17:34
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Систему хоккейного клуба «Спартак» пополнил Кирилл Слепец. С нападающим заключен двусторонний контракт сроком на один год, сообщает сайт клуба.

На счету двукратного чемпиона Кубка Харламова 43 игры в КХЛ за ярославский «Локомотив» и «Динамо» Рига при 8 (5+3) набранных очках.

Прошлый сезон-2020/2021 Слепец провел в Высшей хоккейной лиге за воронежский «Буран» и «Нефтяник» из Альметьевска, став одним из лучших бомбардиров «Нефтяника» в розыгрыше плей-офф Кубка Братины — 10 (4+6) очков в 13 играх.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/sistemu-spartaka-popolnil-kirill-slepets/

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Иван Шитик все материалы автора

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