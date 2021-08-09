«Салават Юлаев» взял кредит у одного из башкирских фондов
17:07
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» взял кредит у АО «Региональный фонд» на сумму более 300 миллионов рублей. Клуб отдал в залог одно из своих спортсооружений, утверждает «ГорОбзор.Ру».
Ранее «Салават Юлаев» уже брал кредит у АО «Региональный фонд» в прошлом хоккейном сезоне, когда испытывал финансовые трудности. Год назад, по нашим данным, несколько спортивных клубов брали кредиты у данного фонда.
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/159130-salavat-yulaev-vzyal-kredit-u-odnogo-iz-bashkirskih-fondov
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