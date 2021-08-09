«Салават Юлаев» взял кредит у одного из башкирских фондов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» взял кредит у АО «Региональный фонд» на сумму более 300 миллионов рублей. Клуб отдал в залог одно из своих спортсооружений, утверждает «ГорОбзор.Ру».

Ранее «Салават Юлаев» уже брал кредит у АО «Региональный фонд» в прошлом хоккейном сезоне, когда испытывал финансовые трудности. Год назад, по нашим данным, несколько спортивных клубов брали кредиты у данного фонда.