«Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче плей-офф КХЛ

«Локомотив» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 5 марта на своем льду разгромил «Йокерит» — 5:0.

Дублями в составе ярославцев отличились форварды Андре Петерссон и Владимир Ткачев, в активе россиянина еще и две результативные передачи на шведского нападающего.

После этой победы счет в серии стал 2-0 в пользу «Локомотива», в первой игре «железнодорожники» также обыграли соперника — 1:0.

Следующий матч соперники проведут в воскресенье, 7 марта. Начало — в 17.00 (мск). Игра пройдет в Ярославле в связи с карантинными ограничениями и правилами въезда в Финляндию.

КХЛ. 1/4 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Петерссон — 1 (Охтамаа, Ткачев), 15:22 — 1:0. Петерссон — 2 (Ткачев, Рафиков), 33:15 — 2:0. Ткачев — 1 (Коршков), 40:59 — 3:0. Ткачев — 2 (Петерссон, Коршков), 46:48 — 4:0. Пулккинен — 1 (Каюмов), 50:07 — 5:0.

Вратари: Паскуале — Линдбек.

Штраф: 17 — 61.

Броски: 34 (7+9+18) — 23 (8+8+7).

Судьи: Гофман, Франо.

5 марта. Ярославль. «Арена-2000».