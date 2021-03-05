«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал равным — 1-1.

Решающую шайбу в овертайме забросил Тему Хартикайнен, в активе которого дубль в этой игре.

Следующий матч состоится в Челябинске 7 марта.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Второй матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кравцов — 2 (бол., Пилут, Гика), 11:52 — 0:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кадейкин), 28:50 — 1:1. Картаев — 2 (Башкиров), 32:33 — 2:1. Бэйлен — 1 (Гика, Кравцов), 56:50 — 2:2. Хартикайнен — 2 (Ларсен, Гранлунд), 73:21 — 3:2.

Вратари: Метсола — Федотов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (8+15+5+6) — 32 (6+5+13+8).

Судьи: Наумов, Соин.

5 марта. Уфа. «Уфа-Арена».

Счет в серии: 1-1