КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Локомотив» выставил Рэтти на драфт отказов

13:37
Теги:

«Локомотив» выставил на драфт отказов нападающего Тая Рэтти, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний нападающий заключил контракт с ярославским клубом прошедшим летом. Инициатором его приглашения выступал бывший главный тренер «Локо» Крэйг Мактавиш, который был уволен со своего поста в начале нынешнего сезона.

Рэтти провел в КХЛ 16 матчей и набрал 9 (3+6) очков. До этого он выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Эдмонтон». Там он успел сыграть 98 матчей и набрать 30 (13+17) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Taj-Ratti-vystavlen-na-draft-otkazov-KHL-6928

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир