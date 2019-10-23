«Локомотив» выставил Рэтти на драфт отказов

«Локомотив» выставил на драфт отказов нападающего Тая Рэтти, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний нападающий заключил контракт с ярославским клубом прошедшим летом. Инициатором его приглашения выступал бывший главный тренер «Локо» Крэйг Мактавиш, который был уволен со своего поста в начале нынешнего сезона.

Рэтти провел в КХЛ 16 матчей и набрал 9 (3+6) очков. До этого он выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Эдмонтон». Там он успел сыграть 98 матчей и набрать 30 (13+17) очков.

? Канадский нападающий Тай Ратти сегодня, 23 октября, помещён Клубом на драфт отказов Континентальной Хоккейной Лиги. pic.twitter.com/B6Ym7Ayi59 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) October 23, 2019

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