«Локомотив» в 4,25 раза перебросал СКА, но забил лишь один гол

«Локомотив» перебросал СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 51:12. Ярославская команда проиграла со счетом 1:2.

В первом периоде по броскам в створ «Локомотив» вел 10:6, во втором — 22:6, в третьем — 19:0. Общая статистика — 51:12 в пользу команды Игоря Никитина.

Голкипер СКА Юхан Маттссон отразил в матче 50 бросков.

Ранее Никитин резко высказался о незасчитанном голе команды в игре со СКА. «Локомотив» забросил шайбу с сиреной, но линейный судья зафиксировал нарушение процедуры вбрасывания.

«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 40 очками в 31 матче. Следующий матч команда проведет 21 ноября против «Спартака».