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Сегодня, 21:00

«Локомотив» в 4,25 раза перебросал СКА, но забил лишь один гол

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» перебросал СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 51:12. Ярославская команда проиграла со счетом 1:2.

В первом периоде по броскам в створ «Локомотив» вел 10:6, во втором — 22:6, в третьем — 19:0. Общая статистика — 51:12 в пользу команды Игоря Никитина.

Голкипер СКА Юхан Маттссон отразил в матче 50 бросков.

Ранее Никитин резко высказался о незасчитанном голе команды в игре со СКА. «Локомотив» забросил шайбу с сиреной, но линейный судья зафиксировал нарушение процедуры вбрасывания.

«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 40 очками в 31 матче. Следующий матч команда проведет 21 ноября против «Спартака».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 33 21 12 46
2 Авангард 31 20 11 43
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 32 14 18 33
9 Нефтехимик 31 13 18 31
10 Амур 31 12 19 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 29 7 22 20
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Локомотив 31 19 12 40
4 Торпедо 32 19 13 40
5 СКА 31 18 13 36
6 ЦСКА 31 17 14 36
7 Северсталь 31 14 17 33
8 Динамо Мн 30 14 16 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Куньлунь РС 36 11 25 27
11 Витязь 33 11 22 26
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Спартак – Лада
 5 : 3
18.11 14:30
Металлург Мг – Барыс
 2 : 0
18.11 14:30
Трактор – Автомобилист
 4 : 2
18.11 16:00
Куньлунь РС – Сибирь
 3 : 2 ОТ
18.11 17:00
Сочи – ЦСКА
 1 : 3
18.11 17:00
Северсталь – Витязь
 6 : 2
18.11 17:00
Локомотив – СКА
 1 : 2
18.11 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 0 : 1
18.11 17:00
Торпедо – Динамо М
 3 : 1
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