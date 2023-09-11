Дубли Рендулича и Криштофа принесли «Сочи» разгромную победу над «Локомотивом»
«Сочи» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:0.
Победу сочинцам принесли дубли Борны Рендулича и Михала Криштофа. Еще одну шайбу забросил Артур Тянулин.
Голкипер «Сочи» Максим Третьяк, являющийся внуком советского вратаря Владислава Третьяка, третий раз в карьере отыграл на ноль.
«Сочи» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место Западной Конференции. «Локомотив» с тем же количеством очков идет на десятой строчке «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Голы: Рендулич — 3 (бол., Грэм, Криштоф), 7:51 — 0:1. Криштоф — 1 (Рендулич, Завгородний), 10:29 — 0:2. Рендулич — 4 (Криштоф, Манухов), 13:25 — 0:3. Тянулин — 1 (Мачулин), 48:10 — 0:4. Криштоф — 2 (бол., Грэм), 48:34 — 0:5.
Вратари: Бочаров — Третьяк.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 41 (7+19+15) — 31 (13+6+12).
Судьи: Васильев, Морозов.
11 сентября. Ярославль. Арена-2000. 5697 зрителей.
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