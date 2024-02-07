«Локомотив» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ярославле 7 февраля и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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