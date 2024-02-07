«Локомотив» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ
«Локомотив» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ярославле 7 февраля и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.
Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»
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Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|61
|24
|37
|58
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|60
|40
|20
|84
|2
|СКА
|60
|40
|20
|83
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
Результаты / календарь
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29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Сибирь
|3 : 2 ОТ
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