Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» обыграть «Сибирь»
«Локомотив» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «Локомотива хет-триком отметился Степан Никулин. За «Сибирь» забили Энди Андреофф и Тейлор Бек.
После 60 матчей «Локомотив» лидирует в Западной конференции, набрав 84 очка. «Сибирь» — десятая на «Востоке» (58 очков в 61 игре).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Андреофф — 24 (бол., Бек, Мерфи), 8:26 — 0:1. Бек — 14 (бол., Мерфи, Бутузов), 19:04 — 0:2. Никулин — 5 (Алексеев, Иванов), 21:31 — 1:2. Никулин — 6 (Алексеев), 48:23 — 2:2. Никулин — 7 (Гернат, Иванов), 63:00 — 3:2.
Вратари: Исаев — Красоткин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (13+13+11+1) — 21 (10+7+4+0).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
7 февраля. Ярославль. Арена-2000. 5586 зрителей.
|Восточная конференция
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|29
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|5
|Ак Барс
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|35
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|7
|Лада
|61
|29
|32
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|8
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|25
|35
|61
|9
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|60
|24
|36
|60
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|24
|37
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|11
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|18
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|И
|В
|П
|О
|1
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|60
|40
|20
|84
|2
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|60
|40
|20
|83
|3
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|60
|38
|22
|82
|4
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|60
|35
|25
|78
|5
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|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|7.02
|19:00
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Локомотив – Сибирь
|3 : 2 ОТ