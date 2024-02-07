Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» обыграть «Сибирь»

«Локомотив» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Локомотива хет-триком отметился Степан Никулин. За «Сибирь» забили Энди Андреофф и Тейлор Бек.

После 60 матчей «Локомотив» лидирует в Западной конференции, набрав 84 очка. «Сибирь» — десятая на «Востоке» (58 очков в 61 игре).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Андреофф — 24 (бол., Бек, Мерфи), 8:26 — 0:1. Бек — 14 (бол., Мерфи, Бутузов), 19:04 — 0:2. Никулин — 5 (Алексеев, Иванов), 21:31 — 1:2. Никулин — 6 (Алексеев), 48:23 — 2:2. Никулин — 7 (Гернат, Иванов), 63:00 — 3:2.

Вратари: Исаев — Красоткин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (13+13+11+1) — 21 (10+7+4+0).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

7 февраля. Ярославль. Арена-2000. 5586 зрителей.