Константин Меньшиков: «Кравец — порядочный парень, не способный на подлость»
Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал момент с травмой форварда армейцев Сергея Толчинского, случившийся в игре ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:9).
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что Михаил Кравец, тренер омичей, дал задание «убивать» игроков СКА.
«Обычный хоккейный момент. Можно удалять за такое, можно не удалять. Я с судьями его обсуждал — они придерживаются такого же мнения. Не знаю, почему из-за него разгорелись такие страсти, это было сказано на эмоциях. Тренер СКА тоже набирается опыта, переживает за результат. Ну, в хоккее всякое бывает. Игрок СКА ударился головой. Наверное, смотрел вниз на шайбу или был раскрепощен. А у борта так нельзя.
Михаил Кравец очень порядочный парень. Бился на льду, действовал самоотверженно, но никогда не поступал подло. Самоотверженность и порядочность — его основные качества», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».
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