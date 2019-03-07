"Локомотив" обыграл "Сочи" и вышел во второй раунд плей-офф

"Локомотив" выиграл у "Сочи" (5:2) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ. "Локо" победил в серии со счетом 4-2 и пробился в следующий раунд. Соперник команды станет известен позднее.

В составе победителей дубль сделал Павел Красковский. Также отличились Даниил Мисюль, Даниил Апальков и Якуб Накладал. У "Сочи" забивали Роберт Росен и Мартин Бакош.

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Шестой матч

"Сочи" - "Локомотив" (Ярославль) - 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)

Голы: Росен - 2 (бол., Шмелев, Йокипакка), 10:43 - 1:0. Мисюль - 1 (Каюмов, Козун), 14:52 - 1:1. Красковский - 1 (Санников), 24:08 - 1:2. Красковский - 2 (Коршков), 27:06 - 1:3. Бакош - 1 (Будкин, Шмелев), 28:06 - 2:3. Апальков - 3 (бол., Козун, Накладал), 30:18 - 2:4. Накладал - 1 (Каюмов, Иванов), 38:35 - 2:5.

Вратари: Шикин (Барулин, 40:00) - Салак.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 27 (6+11+10) - 35 (13+16+6).

Судьи: Беляев, Гофман.

7 марта. Сочи. ДС "Большой".

Счет в серии: 2-4 (3:4 ОТ, 0:3, 3:2 ОТ, 3:1, 0:3)

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