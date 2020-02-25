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«Локомотив» на выезде обыграл минское «Динамо»

21:29
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«Локомотив» выиграл у минского «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Якуб Накладал, Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Александр Дарьин и Артем Ильенко. У хозяев забивали Александр Павлович, Райан Спунер и Стефан Эллиотт. Минчане установили новый антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам за сезон — 229.

«Локомотив» набрал 72 очка и занимает шесто на Западе. У «Динамо» 37 очков и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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