«Адмирал»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Адмирал»
Год основания: 2013
Главный тренер: Леонид Тамбиев
Капитан: Евгений Лисовец
Домашний стадион (вместимость): «Фетисов Арена» (5850 зрителей)
«Адмирал» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против ЦСКА 3 сентября в 17:00 (мск).
Результат «Адмирала» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Адмирал» занял седьмое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками. Дальневосточники добрались до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграли «Ак Барсу» (2-4).
Календарь «Адмирала» в сезоне 2023 года
3 сентября, в воскресенье, в Москве на «ЦСКА Арене» «Адмирал» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Адмирал» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Ак Барса» (начало в 19:00). Команда Леонида Тамбиева выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышова.
Календарь «Локомотива» в сентябре 2023 года
3 сентября. Москва. «ЦСКА-Арена». ЦСКА — «Адмирал»
6 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Адмирал»
8 сентября. Москва. «Мегаспорт Арена». «Спартак» — «Адмирал»
12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Адмирал»
14 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Адмирал»
16 сентября. Астана. «Барыс Арена». «Барыс» — «Адмирал»
21 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»
23 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Динамо»
25 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — СКА
28 сентября. Астана. «Барыс Арена». «Барыс» — «Адмирал»
30 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Адмирал»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Адмирала» на сезон 2023 / 2024
Вратари
1 — Арсений Цыба
30 — Павел Хомченко
54 — Никита Серебряков
Защитники
24 — Алексей Соловьев
73 — Максим Чудинов
6 — Антон Лукичев
98 — Марк Янчевский
59 — Егор Никитин
7 — Леоинд Метальников
11 — Руслан Ибатуллин
14 — Евгений Лисовец
22 — Колби Уильямс
81 — Юрий Паутов
Нападающие
95 — Павел Махановский
10 — Денис Голубев
66 — Павел Варфоломеев
25 — Максим Колмыков
71 — Тайлер Граовац
49 — Джованни Фьоре
16 — Павел Шэн
23 — Дмитрий Сидляров
28 — Александр Шевченко
32 — Антон Берлев
39 — Николай Чебыкин
61 — Александр Горшков
74 — Прохор Корбит
78 — Даниил Гутик
79 — Игорь Тютюнников
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Адмирала» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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