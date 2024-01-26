«Локомотив» уступил минскому «Динамо» и потерпел второе поражение подряд

«Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду уступил минскому «Динамо» со счетом 3:5.

В составе ярославцев дубль оформил Артур Каюмов, еще один гол забил Даниил Тесанов. У минчан шайбы забросили Роберт Хэмилтон, Ник Меркли, Александр Волков, Таннер Фритц и , забивший в пустые ворота.

После этого матча «Локомотив» с 76 очками занимает первое место в Западной конференции, «Динамо» с 55 очками — на восьмой строчке.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Хэмилтон — 2 (Основин), 15:16 — 0:1. Каюмов — 13 (Акмальдинов, Березкин), 25:44 — 1:1. Меркли — 11 (бол., Волков, Энас), 33:15 — 1:2. Волков — 14 (Энас), 40:25 — 1:3. Тесанов — 5, 53:00 — 2:3. Каюмов — 14 (Сергеев), 53:50 — 3:3. Фриц — 2 (мен.), 57:27 — 3:4. Волков — 15 (мен., п.в., Фриц), 59:30 — 3:5.

Вратари: Исаев (57:47 — 59:30, 59:40) — Колосов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (6+8+20) — 25 (7+11+7).

Судьи: Гамалей, Гофман.

26 января. Ярославль. Арена-2000.