«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА

«Локомотив» победил ЦСКА (3:2 ОТ) в матче регионального чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Егор Коршков, Алексей Марченко и Рид Буше, в активе которого решающая шайба в овертайме. У гостей забивали Виктор Сведберг и Никита Нестеров.

«Локомотив» набрал 49 очков и занимает шестое место на Западе. У ЦСКА 53 очка и четвертая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сведберг — 2 (Нордстрем), 25:04 — 0:1. Коршков — 7 (бол., Полунин, Баранцев), 29:38 — 1:1. Нестеров — 5 (Нордстрем, Андронов), 54:57 — 1:2. Марченко — 4 (Иванов, Буше), 55:23 — 2:2. Буше — 9 (Алексеев, Марченко), 64:22 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Федотов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (3+8+5+5) — 22 (6+9+7+0).

Судьи: Франо, Хрибик.

12 декабря. Ярославль. Арена-2000. 2204 зрителя.СРР