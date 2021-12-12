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Илья Воробьев остался доволен игрой «Металлурга» в матче против «Авангарда»

19:34
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

«Хорошая игра — у нас, добротная в две стороны. И даже эти два гола — один «свояк» и второй такой же примерно — не помешали продолжать гнуть свою линию. Очень хорошо ребята отработали. С хорошим настроением уходим на перерыв. Ребятам, которые в различных сборных, удачи и без травм. Будет пару выходных, и продолжим готовиться к следующему этапу.

Не уступали мощным центрам Омска? Думаю, там просто Корбэн Найт лучший в лиге, мы специально к этом готовились, и ребята — молодцы", — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/12/494456.html

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Иван Шитик все материалы автора
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