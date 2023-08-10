В четверг, 10 августа, «Локомотив» сыграет против «Барыса» в рамках предсезонного турнира Кубок TANECO 2023 в Казани. Начало встречи — 13:00 (по московскому времени).

В 2023 году в турнире участие примут четыре команды. На предварительном этапе участники сыграют по одному матчу друг с другом — и по итогу распределения мест будут определены участники встреч за 1 и 3 место.

Смотреть видеотрансляцию игры «Локомотив» — «Барыс» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте», а также на KHL, KHL Prime, ТНВ.

В ходе предсезонной подготовки «Локомотив» провел два контрольных матча против «Северстали» (4:2, 3:2). «Барыс» пока не сыграл ни одной игры.

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