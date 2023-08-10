«Локомотив» — «Барыс»: смотреть прямую трансляцию матча онлайн видео
10 августа «Локомотив» сыграет против «Барыса»
В четверг, 10 августа, «Локомотив» сыграет против «Барыса» в рамках предсезонного турнира Кубок TANECO 2023 в Казани. Начало встречи — 13:00 (по московскому времени).
В 2023 году в турнире участие примут четыре команды. На предварительном этапе участники сыграют по одному матчу друг с другом — и по итогу распределения мест будут определены участники встреч за 1 и 3 место.
Смотреть видеотрансляцию игры «Локомотив» — «Барыс» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте», а также на KHL, KHL Prime, ТНВ.
В ходе предсезонной подготовки «Локомотив» провел два контрольных матча против «Северстали» (4:2, 3:2). «Барыс» пока не сыграл ни одной игры.
Предсезонка КХЛ: расписание всех турниров — даты и участники
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
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ЦСКА – Ак Барс
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