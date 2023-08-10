Ковальчук заявил, что в новом сезоне КХЛ много фаворитов
Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук оценил перспективы родного «Спартака» в новом сезоне КХЛ и высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.
«Следите ли за родным «Спартаком» и работой Алексея Жамнова в клубе? В дела клуба не погружен, но с Алексеем Юрьевичем общаемся, на днях как раз с ним виделись. Они приехали с первого сбора, он доволен командой и теми ребятами, которые только пришли в команду. Дай бог, не повторят то, что было в прошлом сезоне, и попадут в плей-офф. «Ак Барс» фаворит сезона? Фаворитов много, тем более будет перекрестный плей-офф в новом сезоне. В Казани очень хорошая команда с ветеранами, с отличным тренером. Все карты в руках «Ак Барса», — приводит слова Ковальчука Metaratings.ru.
В прошлом сезоне «Ак Барс» добрался до финальной стадии Кубка Гагарина, где в серии уступил ЦСКА со счетом 3-4.
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|Динамо Мн
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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