«Локомотив» отыгрался со счета 0:2 и победил «Авангард» в овертайме

«Локомотив» вырвал в овертайме победу у «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ярославцы уступали после первого периода со счетом 0:2. Но они смогли сравнять счет и перевести матч в овертайм, где и добились победы — 3:2.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Буше — 18 (бол., Толчинский), 3:22 — 0:1. Толчинский — 13 (Емелин, Хохлачев), 7:57 — 0:2. Коршков — 15, 20:13 — 1:2. Пулккинен — 15 (бол., Иванов, Каюмов), 47:38 — 2:2. Охтамаа — 6 (Коршков), 61:51 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Бобков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (12+15+10+2) — 26 (11+6+6+3).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

29 января. Ярославль. «Арена-2000».