ЦСКА переиграл минское «Динамо», Окулов сделал дубль

ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб на выезде переиграл соперника со счетом 4:2.

Дубль на свой счет записал нападающий армейцев Константин Окулов.

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«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Протас — 7 (Воронин, Алистров), 13:33 — 1:0. Окулов — 16, 30:29 — 1:1. Окулов — 17 (Блажиевский, Мамин), 41:59 — 1:2. Соркин — 5 (Афанасьев, Сергеев), 42:47 — 1:3. Светлаков — 6 (Лайпсик, Попов), 54:33 — 1:4. Демков — 10 (бол.), 59:06 — 2:4.

Вратари: Тэйлор (57:52 — 59:06, 59:16) — Юханссон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (9+6+18) — 36 (14+8+14).

Судьи: Бирин, Гашилов.

29 января. Минск. «Минск-Арена».