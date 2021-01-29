Вратарь «Барыса» Ортио внесен в список травмированных
20:04
Вратарь «Барыса» Йони Ортио переведен в список травмированных игроков, сообщается на сайте клуба.
Голкипер получил повреждение 26 января в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3). Он пропустит ближайшие игры команды.
В нынешнем сезоне Ортио провел 32 матча и одержал 12 побед при коэффициенте надежности 2,55 и 91,4% отраженных бросков.
Дополнительная информация:
hcbarys.kz/news/item/ortio-pomeshyon-v-spisok-travmirovannyh/
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