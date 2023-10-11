Ливо назвал отличие между НХЛ и КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Отличные впечатления, отличная командная победа! Сегодня нам все удавалось, так что здорово. Давно не играл? Вы правы, я не играл полгода, но с такими партнерами мне было весьма легко влиться в игру. В первой же смене у меня был классный момент, чтобы забросить шайбу. Первые отличия хоккея в КХЛ? Выделю два нюанса: естественно, есть разница в ширине площадке, а сама игра в НХЛ проходит чуть плотнее. В КХЛ у тебя есть больше возможностей в атаке, потому что соперник действует не так плотно. Сколько времени потребуется для набора оптимальных кондиций? Естественно, я буду прибавлять. Считаю, что за то время, пока был без игры, я хорошо потрудился, все время занимался, тренировался, готовился. Даже сейчас нахожусь в неплохой форме. Видел ли сегодня на трибунах болельщика с флагом Канады? К сожалению, нет (улыбается)», — цитирует пресс-служба лиги Ливо.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Автомобилист» (22 очка) идет на 3-й строчке.