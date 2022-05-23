Вайсфельда удивили слова форварда Семенова в сторону «Авангарда»

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о словах ушедшего из «Авангарда» форварда Кирилла Семенова.

Хоккеист, подписав контракт с «Ак Барсом», заявил, что не увидел заинтересованности в себе от омского клуба.

«Честно говоря, не понимаю Семенова. Ну, ушел ты в Казань и ушел, подписал контракт, собирайся в отпуск. Во-первых, не нужно плевать в колодец, потому что это все же его родные клуб и город, а, во-вторых, в хоккейных кругах все же есть информация, почему выбор игрока пал на Казань. Для чего людям голову морочить такими высказываниями?» — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

Семенов подписал соглашение с «Ак Барсом» до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 8 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф — 13 игр и 6 (3+3) очков.