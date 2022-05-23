Выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург» нападающий Николай Голдобин прокомментировал недопуск сборной России на чемпионат мира по хоккею в 2022 году.

— Расстроились из-за недопуска сборной России на проходящий сейчас в Финляндии чемпионат мира? Вы ведь, скорее всего, были бы в числе кандидатов на поездку туда.

— Ну да, — цитируют Голдобина «Известия». — Это, конечно, моя мечта. Я за взрослую сборную еще не играл. И в Олимпиаде хотелось бы поучаствовать, но не получилось. Надеюсь, когда-нибудь возьмут в сборную на такие соревнования, как Олимпиада и чемпионат мира.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (16+23) очков. Также на его счету 18 (8+10) баллов в 23 встречах плей-офф. Его «Металлург» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина (3-4).

Чемпионат мира-2022 проходит в Финляндии с 13 по 29 мая. Сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в турнире решением Международной федерации хоккея на льду.