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Линус Виделль может вернуться в Швецию

19:48
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Нападающий «Барыса» Линус Виделль заявил, что может вернуться в чемпионат Швеции. Однако 35-летний форвард не исключил, что останется в КХЛ, информирует HockeyNews.se.

Пока он не принял окончательное решение, где именно продолжит карьеру.

Напомним, в «Барысе» в конце апреля истекают контракты практически у всех игроков основного состава.

Виделль выступал в КХЛ также за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор».

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