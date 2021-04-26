Линус Виделль может вернуться в Швецию
19:48
Нападающий «Барыса» Линус Виделль заявил, что может вернуться в чемпионат Швеции. Однако 35-летний форвард не исключил, что останется в КХЛ, информирует HockeyNews.se.
Пока он не принял окончательное решение, где именно продолжит карьеру.
Напомним, в «Барысе» в конце апреля истекают контракты практически у всех игроков основного состава.
Виделль выступал в КХЛ также за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор».
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