Антон Ландер может вернуться в чемпионат Швеции
19:06
Нападающий «Локомотива» Антон Ландер покинет ярославский «Локомотив». Он должен вернуться в Швецию и подписать контракт с «Тимро», сообщает HockeyNews.se.
«Локомотив» не будет продлевать соглашение с хоккеистом, которое истекает 30 апреля 2021 года. После этого нападающий станет неограниченно свободным агентом.
30-летний Ландер провел в КХЛ четыре сезона — за «Ак Барс» и «Локомотив». Всего сыграл в 235 матчах и набрал 146 (60 +86) очков. Вместе с казанским клубом стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю