Антон Ландер может вернуться в чемпионат Швеции

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер покинет ярославский «Локомотив». Он должен вернуться в Швецию и подписать контракт с «Тимро», сообщает HockeyNews.se.

«Локомотив» не будет продлевать соглашение с хоккеистом, которое истекает 30 апреля 2021 года. После этого нападающий станет неограниченно свободным агентом.

30-летний Ландер провел в КХЛ четыре сезона — за «Ак Барс» и «Локомотив». Всего сыграл в 235 матчах и набрал 146 (60 +86) очков. Вместе с казанским клубом стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года.