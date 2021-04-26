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Антон Ландер может вернуться в чемпионат Швеции

19:06
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Нападающий «Локомотива» Антон Ландер покинет ярославский «Локомотив». Он должен вернуться в Швецию и подписать контракт с «Тимро», сообщает HockeyNews.se.

«Локомотив» не будет продлевать соглашение с хоккеистом, которое истекает 30 апреля 2021 года. После этого нападающий станет неограниченно свободным агентом.

30-летний Ландер провел в КХЛ четыре сезона — за «Ак Барс» и «Локомотив». Всего сыграл в 235 матчах и набрал 146 (60 +86) очков. Вместе с казанским клубом стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года.

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