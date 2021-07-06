Лихачев стал игроком «Локомотива»
14:47
«Локомотив» заключил пробный контракт с нападающим Ярославом Лихачевым, информирует пресс-служба клуба.
19-летний Лихачев — воспитанник школы «Локомотива». В 2018 году отправился за океан в канадскую молодежную лигу провинции Квебек (QMJHL).
Играл также за юниорскую и молодежную сборную России на нескольких турнирах, в том числе Кубке Глинки/Гретцки (2018) и ЮЧМ (2019).
? «Локомотив» заключил пробный контракт с нападающим Ярославом Лихачёвым. pic.twitter.com/p5etvLxqqS— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) July 6, 2021
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