Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как познакомилась с мужем, хоккеистом «Сибири» Игорем Макаровым.

— На то время не было мужиков, которые бы меня не боялись, не боялись подойти познакомиться, — сказала Кудрявцева в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки. — Он просто взял меня своей наглостью. Со мной никто никогда не смел так разговаривать. Наглый! Подошел и говорит: «Я пришел знакомиться, меня зовут Игорь. Пошли ужинать». Я ответила: «Меня зовут Лера, пошли». Прямо вот так и было. Но самый главный момент даже не в этом был. Мы поехали в магазин за продуктами, он говорит: «Сейчас купим бутылку вина и поедем». Я говорю: «Ну давай», и осталась в машине сидеть. А он такой: «А ты чего сидишь? Встала и пошла, уселась тут». И я такая думаю: «Ну ни фига себе! Так борзо со мной разговаривает!», но стала и пошла. И до сих пор вот все.

Кудрявцева замужем за Макаровым с 2013 года.