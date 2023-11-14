Леонтьев — о поражении от ЦСКА: «Результат отрицательный, игра боевая»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).
«Результат отрицательный, игра боевая. Все три гола мы забили, два в свои, один — в чужие. Хотелось бы увезти с этой поездки большего. Как говорится, на одно очко мы здесь наиграли, но результат на табло. Готовимся к домашней серии.
Так получается, что два сезона у нас подряд вратарская линия проваливается. Надо было действовать быстро, если ты проваливаешь сезон. Поэтому нашли Долганова, который в этом сезоне очень здорово нам помогает. Есть Тихомиров, которого мы не списываем ни в коем случае. Есть Николаев. Еще будем укрепляться, хорошие игроки всегда нужны, что в нападении, что в защите», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока». ЦСКА прервал серию из трех поражений. Команда набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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Адмирал – Автомобилист
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Динамо Мн – Металлург Мг
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Спартак – Динамо М
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