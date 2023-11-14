Кокорев — о поражении от «Витязя»: «Моментов создали на две игры, но не смогли забить»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:3).

«Тяжелое время у нас. Моментов создали на две игры, но не смогли забить. Пропустили из-за личных ошибок. Три ошибки — три гола. У соперника особо не было моментов. Мы просто расслабились в большинстве, получили два гола, и не смогли забить, хотя у нас было пять железных моментов, чтобы забить», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

«Сочи» проигрывает в восьмом матче подряд. На данный момент команда с 26 очками в 30 играх занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней строчке, набрав 22 очка в 30 встречах.