Леонтьев — о победе над «Ладой»: «Приятно было смотреть на заряженность «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 ОТ).

«Отличный матч. Очень много было моментов, приятно было смотреть на заряженность нашей команды и веру в победу. Отличная концовка, победили в овертайме. Долганов здорово подтащил, в овертайме два голевых момента вытащил. Плюс сольный проход нашего защитника, прошел как заправский нападающий, хороший гол. И так все были хорошие голы, показательные. Не без ошибок матч, но все равно... Главное — результат достигнут. Одержана победа, двигаемся дальше.

Переведем дух, отдохнем и через неделю в Тольятти встретимся с этим же соперником. Всех болельщиков, которые пришли на арену, поздравляю с победой, ну и всех неравнодушных не только в России, но и во всем мире. Какие мы там, пятые по рейтингу народной любви?" — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» (59 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (71) идет четвертой на «Востоке».