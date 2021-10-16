Леонтьев: «Нефтехимик» проявил характер в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:6 ОТ).

«Отличный матч, много забитых голов. Боевой силовой хоккей показали ребята. Поначалу было тревожно, молодой вратарь вышел, может быть, переволновался, не пошло. После 1:5 мы проявили характер, волю к победе. Считаю, что счет был по игре. А в овертайме… Не смогли сломить тенденцию, третий овертайм проиграли», — цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы в овертайме стал Адам Лишка. Четыре очка в составе «Северстали» набрал Йоонас Няттинен (2+2), три — у Владислава Кодолы (2+1).