Бабенко рассказал о причинах поражения «Витязя» в матче с рижским «Динамо»
16 октября, 23:40
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 ОТ).
«Отличный матч, много забитых голов. Боевой силовой хоккей показали ребята. Поначалу было тревожно, молодой вратарь вышел, может быть, переволновался, не пошло. После 1:5 мы проявили характер, волю к победе. Считаю, что счет был по игре. А в овертайме… Не смогли сломить тенденцию, третий овертайм проиграли», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.
Автором победной шайбы стал Хантер Шинкарук, который оформил дубль.
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