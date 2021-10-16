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Бабенко рассказал о причинах поражения «Витязя» в матче с рижским «Динамо»

16 октября, 23:40
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 ОТ).

«Отличный матч, много забитых голов. Боевой силовой хоккей показали ребята. Поначалу было тревожно, молодой вратарь вышел, может быть, переволновался, не пошло. После 1:5 мы проявили характер, волю к победе. Считаю, что счет был по игре. А в овертайме… Не смогли сломить тенденцию, третий овертайм проиграли», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы стал Хантер Шинкарук, который оформил дубль.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/16/491157.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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