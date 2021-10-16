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Разин: «Нефтехимик» боролся до конца. Это «Северстали» пойдет в опыт»

23:10
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:5 ОТ).

«Все, что ни делается, к лучшему. Нашей молодой команде надо через все пройти. Сегодня мы впервые в сезоне забили шесть голов, в этом был плюс. Но отвратительная игра в обороне. Концовка? Я считаю, что это расхлябанность, по-другому назвать нельзя. Стоит отдать должное соперникам, они боролись до конца. Это нам в опыт пойдет. Предупреждай, не предупреждай молодых, учи их жизни, но пока они сами не наошибаются, не поверят в то, чему мы их учим», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы в овертайме стал Адам Лишка. Четыре очка в составе «Северстали» набрал Йоонас Няттинен (2+2), три — у Владислава Кодолы (2+1).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/16/491157.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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