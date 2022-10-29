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Сегодня, 00:50

Леонтьев назвал игру против «Куньлуня» матчем упущенных возможностей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Традиционно с «Куньлунем» у нас жесткое противостояние. Никак не удается нам здесь выиграть Но сегодня был у нас матч упущенных возможностей, можно так сказать. Много создали, перебросали почти в два раза, но решают все голы. Плюс были некоторые провалы с нашей стороны, нужно играть дисциплинированно, не допускать провалов в обороне, какие были сегодня. Обидно, что не сумели победить, взять такие нужные нам два очка. Надеюсь, мы сделаем из этого матча правильные выводы. Немного не разобрались с большинством во втором периоде, была сумбурная игра. Раз не получается в играх, будем больше работать над этим на тренировках.

В этом году «Куньлунь» – жесткая и агрессивная команда. Мы готовились к тому бою, знали, что будет непростой матч. Я бы не сказал, что у нас есть прямо провалы в обороне. Но пока вот так. Мы определились с основными вратарями, но некоторые у нас в лазарете. Был Тихомиров в лазарете, теперь Судницин. Поэтому такая ситуация с вратарями», – приводит официальный сайт лиги слова Леонтьева.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (21 очко), а «Нефтехимик» идет 10-м в Восточной конференции (19 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504539.html
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ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
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