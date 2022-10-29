Леонтьев назвал игру против «Куньлуня» матчем упущенных возможностей
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Традиционно с «Куньлунем» у нас жесткое противостояние. Никак не удается нам здесь выиграть Но сегодня был у нас матч упущенных возможностей, можно так сказать. Много создали, перебросали почти в два раза, но решают все голы. Плюс были некоторые провалы с нашей стороны, нужно играть дисциплинированно, не допускать провалов в обороне, какие были сегодня. Обидно, что не сумели победить, взять такие нужные нам два очка. Надеюсь, мы сделаем из этого матча правильные выводы. Немного не разобрались с большинством во втором периоде, была сумбурная игра. Раз не получается в играх, будем больше работать над этим на тренировках.
В этом году «Куньлунь» – жесткая и агрессивная команда. Мы готовились к тому бою, знали, что будет непростой матч. Я бы не сказал, что у нас есть прямо провалы в обороне. Но пока вот так. Мы определились с основными вратарями, но некоторые у нас в лазарете. Был Тихомиров в лазарете, теперь Судницин. Поэтому такая ситуация с вратарями», – приводит официальный сайт лиги слова Леонтьева.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (21 очко), а «Нефтехимик» идет 10-м в Восточной конференции (19 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|24
|22
|2
|45
|2
|ЦСКА
|22
|15
|7
|33
|3
|Динамо М
|24
|14
|10
|32
|4
|Локомотив
|23
|14
|9
|31
|5
|Торпедо
|23
|14
|9
|29
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|23
|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|24
|9
|15
|23
|9
|Динамо Мн
|23
|9
|14
|22
|10
|Куньлунь
|25
|9
|16
|21
|11
|Сочи
|21
|3
|18
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|24
|13
|11
|28
|5
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|6
|Барыс
|24
|11
|13
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Авангард
|23
|9
|14
|21
|9
|Трактор
|24
|9
|15
|21
|10
|Нефтехимик
|23
|9
|14
|19
|11
|Амур
|22
|7
|15
|18
|29.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|- : -
|29.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|29.10
|17:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -