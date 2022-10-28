Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелый матч для нас, соперник владел инициативой на протяжении второго и третьего периодов. Но ребята терпели, старались, выполняли тот план, который мы им предложили против «Авангарда». Но у нас очень хороший матч выдал Никита Серебряков, оставил нас в игре, а взятый в овертайме буллит придал парням уверенности и энергию, и мы забили этот гол.

Не могу сказать, что нам удобен «Авангард». Но тот «Авангард», который был 15 октября, и который был сегодня — это две совершенно разные команды. Сейчас они очень мощно и уверенно выглядят, действуют на кураже», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

15 октября «Адмирал» обыграл «Авангард» со счетом 4:3 по буллитам.

Клуб из Владивостока поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции (25 очков).