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«Динамо» проиграло «Адмиралу» в серии буллитов

21:59
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«Динамо» проиграло «Адмиралу» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу команды из Владивостока.

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Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Индрашис — 6 (Шулак, Вл. Ушенин), 50:12 — 0:1. О`Делл — 12 (Линдберг), 57:23 — 1:1.

Победный буллит: Обидин.

Вратари: Еременко — Серебряков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (7+17+11+5) — 26 (6+6+11+3).

Судьи: Франо, Хрибик.

8 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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