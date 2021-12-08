«Динамо» проиграло «Адмиралу» в серии буллитов
21:59
«Динамо» проиграло «Адмиралу» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу команды из Владивостока.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Индрашис — 6 (Шулак, Вл. Ушенин), 50:12 — 0:1. О`Делл — 12 (Линдберг), 57:23 — 1:1.
Победный буллит: Обидин.
Вратари: Еременко — Серебряков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 40 (7+17+11+5) — 26 (6+6+11+3).
Судьи: Франо, Хрибик.
8 декабря. Москва. «ВТБ Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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